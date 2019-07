A szerencsésebb kutyák családtagok, akik mellett egész életükben ott van a gazdájuk, és még az utolsó pillanataikban sincsennek egyedül. Elbúcsúzni egy kutyától nem egyszerű, és annyira szívfacsaró, hogy sokan nem is tudják ezt kezelni, legalábbis ezzel magyarázzák a gazdák, miért adják be menhelyre, vagy hagyják magukra az idős és beteg kutyákat. És vannak azok a kutyák is, amik egész életükben nem tapasztalhatják meg, milyen az, ha egy szerető család tagjai.

Nicola Coyle a magukra hagyott, menhelyi kutyák utolsó heteit szeretné jobbá tenni, ezért egy kutya hospice házat nyitott a saját lakásából az angliai Mansfielsben. Egyelőre egyszerre csak két kutyát tud fogadni, de azokat a helyi kocsmába, és a parkba is magával viszi, a kutyák a legjobb steakeket ehetik, csinál nekik születésnapi bulit, és mindent megtesz, hogy az utolsó hónapjaik a legjobbak legyenek.

A kutamenhely támogatói szerint a kutyák a nő segítségével legalább az életük utolsó időszakában megtapasztalhatják, milyen az, ha szeretik őket.