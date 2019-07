Már 10 napja keresik aggódva gazdái, Éva és Iván Gergelyt, a csau-csau-Briard keverék kutyát, akinek külön Facebook-oldalt is létrehoztak, a Gergely a közkutyát. Az alábbi térképen piros X-szel jelölték a helyet, ahol július 21-én, vasárnap utoljára látták, vad után szaladva távozott a Csere-hegy irányába.:

A kutya közepes termetű, sárgás-barna, hátán szürke, barátságos, jól nyírott, ivartalanított kan kutya.

Azóta sok helyen keresték már, a környező települések Facebook-fórumain, megyei és országos kutyakeresőkön is, a Vigyél haza oldalon fent van. A Petvetdatán elveszett státuszban van. Állatorvosok tudnak róla Balatonalmádiban és Balatonfüreden is. A területileg illetékes gyepmesterek és menyhelyek tudnak róla. Az illetékes vadásztársaság értesítve, és az erdőőr (Lajos úr) is tud róla, még az ifjúsági táborokban is szórtak. A környező településeken szórólapoztak, plakátoltak. Volt vadkamerázás is, de zsákutcának bizonyult.

Azt írják, ha él, lehet, hogy vízközelben rejtőzködik a kutya, vízközelben érdemes keresni.

A reménykedő gazdák azt írják róla, "eléggé Hudini, hámból is szabadult már".

Kérjük, ha látta, vagy tud róla valamit, hívja Bornemissza Ivánt a

06 70 609 9441-es számon!