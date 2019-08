Immáron harmadik alkalommal rakta össze egy mixtape-re a legizgalmasabb feltörekvő magyar rappereket a Trap Hungary.

Megálmodtuk pár éve, hogy ha összehozzuk az előadókat egy válogatásra, akkor sokkal nagyobb eséllyel törhetnek majd fel és segítheti a nagyobb név a kisebbet. Meg is valósítottuk, harmadjára is sikeresen. Az első kiadáshoz képest ez már egy sokkal profibb és igényesebb gyűjtemény lett, sokkal több helyen is lesz elérhető.(Spotify, Apple Music és a többi stream platform).

Feltűnően sokáig készült a dolog, ennyi művésszel együtt dolgozni óriási káosz de mégis nagyon felemelő. Kb. két hete láttuk meg a fényt az alagút végén és el is röppent ez az idő egy pillanat alatt. Úgytűnik, hogy a sok buli és az egyre nagyobb rajongótábor fellendítette itthon ezt a vonalat, mert a megtekintések száma már az első nap meghaladta az előző kiadványok többnapos hallgatottságát.