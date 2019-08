Mégpedig a Kőszegi Ostromnapokba, ami péntektől vasárnapig tart. Ezt a háromnapos eseményt évente rendezik meg, a főattrakció pedig az, amikor eljátsszák a vár ostromát a hagyományőrzők páncélokkal, létrákkal, esetenként nyilakkal és tűzzel.

Idén pedig Arató András, azaz Hide the Pain Harold is részt vesz: az esemény sajtótájékoztatóján és a szombati napon is ott lesz a nyugdíjaskorában mémmé vált férfi, persze ezen kívül is rengeteg minden lesz még, ide kattintva végig tudja böngészni a programokat.

Fotó: Simor Dániel, Index.hu Hagyományőrzők közt az esemény sajtótájékoztatóján

Harolddal/Andrással pedig nemsokára sokkal-sokkal részletesebben is foglalkozunk egy készülő videós portréban.