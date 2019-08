A Fővárosi Állat- és Növénykert nemcsak bemutatóhely, hanem védett állatok mentőhelye is. Tavaly közel kétezer olyan védett állat került be oda, amelyek emberi segítség nélkül elpusztultak volna. Leggyakrabban sérült állatok kerülnek be, de elárvult, legyengült egyedek is bekerülnek a Sünispotály néven futó mentőközpontban, ahol szakemberek gyógyítják és gondozzák őket. Az állatkórház legtöbb páciense madár, de kisemlősök, sünök, pelék és denevérek is bekerülnek.

A Sünispotályban az állatok többsége meggyógyul és annyira felerősödik, hogy visszatérhet a természetbe.

4 Galéria: Madárrepatriáló telep a Górés-tanyán Fotó: Sándor István / Fővárosi Állat- és Növénykert

A mentőmunka legszebb része a szabadon engedés, júliusban is volt ünnepi pillanat, az Állatkert 43 védett és fokozottan védett madarat engedett vissza, fel is soroljuk mindet: 6 házi rozsdafarkút, 8 széncinegét, 9 fekete rigót, 1 nagy fakopáncsot, 1 balkáni fakopáncsot és 1 énekes rigót Veresegyház közelében engedtek el, 9 vörös vércsét, 3 erdei fülesbaglyot, 3 macskabaglyot és 2 kuvikot pedig a hortobágyi Górésra szállítottak. Akik szeretik a számokat, azoknak azt is elmondjuk, a 43 madár eszmei értéke összesen 1,6 millió forint.

A Górés-tanyán úgynevezett madárrepatriáló telep működik, gyakran történik itt a szabadonengedés, és ha szükséges, itt szoktatják vissza a vadonhoz lépésről lépésre a madarakat, tudtuk meg Hanga Zoltán zoovivőtől.