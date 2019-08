Mi is írtunk arról a metrókban futó reklámkampányról, amely miatt az ilyesmin kiakadni szokók menetrendszerűen kiakadtak, volt terjengős Pestisrácok-cikk és online petíció is, minden, ami ilyenkor kell. Már csak Boldog István, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hiányzott nagyon, de vasárnap délutánra befutott az ő tiltakozása is.

Fotó: Bugány János / MTI

A 444 szúrta ki először, hogy a már júniusban a Pride ellen is kikelő Boldog István szomorú a hirdetések miatt, és nemcsak elhatárolódik tőlük, de amíg nem távolítják el azokat, addig ő bizony egyáltalán nem fog Coca-Cola terméket fogyasztani, és mindenkit erre buzdít. Csak remélni merjük, hogy akkor már a sok eldobható flakon helyett inkább kulacsba töltött vizet fog inni, ezzel nemcsak a természetnek tenne jót, de a víz amúgy is egészségesebb.