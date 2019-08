Billy Gill a nagy-britanniai Hullban él, és főállásban fizikai munkás, mellékállását tekintve viszont sportcipő-felújító. Azon belül is kifejezetten a kedves márkájával foglalkozik: elhasznált, ütött-kopott, már-már kidobásra ítélt Adidas cipőket pofoz ki, illetve alakít át egyéni igények szerint. Ezt pedig olyan nagy sikerrel teszi, hogy a még tinédzserként kezdett saját cége, az Adidas Restorations mára, négy évvel később már az ország egyik legnagyobb ilyen vállalkozása.

Gill hobbiból kinőtt munkája egyébként azzal indult, hogy imádta gyűjteni az Adidas cipőket, ma 60 párja is van, mind teljesen új, még az árcédulát se vette le róluk. Volt viszont olyan cipője is, amelyet használt, méghozzá olyan sokat, hogy teljesen lerongyolódott. Ekkor nézett körül Youtube-on, hogy tudna-e még valamit kezdeni vele, mert kidobni nem akarta. Szép lassan aztán kitanulta a cipőfelújítás rejtelmeit, és ma már Lengyelországtól a Fülöp-szigeteken át Ausztráliáig kap megrendeléseket, olykor kisebb-nagyobb celebektől, például neves dartsjátékosoktól is.

A népszerűségét mutatja, hogy a rétegtéma ellenére Instagramon 21 ezer, Facebookon 19 ezer követője van, ezeken az oldalakon a munkáiból is lehet szemezgetni.