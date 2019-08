Olvasónk, Cila küldte ezt a képet, a Podmaniczky utcában csinálta, „valahol a körúton kívüli részen”. Ahogy írta is, ez egy frappáns „helyi megoldás a szokásos érdektelen, nagyvárosi mentalitásra”, ami még aranyos is. És mivel nincs széttúrva a fa talapzata, úgy tűnik, működik is.