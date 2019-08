Kedves gyerekek!

Üdv a Hanegi játszótéren, egy olyan játszótéren, ami picit másabb, mint amit eddig megszoktál. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy igenis szórakoztató máglyát rakni, lyukat ásni a földbe vagy éppen bunkert építeni deszkából, szeggel kalapáccsal és fűrésszel. Itt nyugodtan fröcskölheted a vizet, meredhetsz magad elé vagy az égre, azt csinálhatod, amit csak akarsz.

"Ez szórakoztatónak tűnik!" "Ijesztőnek tűnik!" Kíváncsi vagyok, fog-e menni." "Inkább mégsem próbálom ki."

Tőled függ. Ha jól csinálsz valamit, az remek. Ha nem megy, akkor is tanultál valami újat. Előfordulhat, hogy valami nem megy, vagy akár meg is sérülhetsz. Ne aggódj, a parkban vannak felügyelők, apák, anyák, idősebb fiúk és lányok is, akik segítenek neked.

Nem vagy egyedül, szóval köszönj. És érezd jól magad!

Ez az üzenet várja azokat a gyerekeket és kísérőiket, akik a tokiói Hanegi Play Park játszótérre betérnek, közvetlenül a szögbeverő verseny aktuális állása mellett. Ez az a park, ahol a gyerek éles késtől (sőt, késélezőtől) a fűrészig minden olyasmivel találkozik, amitől az álmoskönyv szerint el kell zárni, mert megcsonkítja magát, a macskát, a szomszéd kislányt, esetleg felgyújtja a lakótelepet, ha a gyufát nem vesszük el tőle.

Nem aggodalmas szülőnek való hely, az világos, és őszintén szólva a víz ver ki annak a gondolatától, hogy az óvodáskorú fiam legóház helyett egy rendes bunkert építsen Marika néni vigyázó tekintete mellett deszkát fűrészelve, de valamit csak tudnak az üzemeltetők, ha 40 év alatt még egy kölyök sem tett komoly kárt magában.