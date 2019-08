Karma is a bitch, tartja az amerikai közmondás, ami kábé annyit tesz, hogy ha gyökér vagy, az élet úgyis seggbe rúg előbb vagy utóbb.

Egy floridai McDonald's alkalmazottja ezt azután tanulta meg, hogy az étterembe belépő mentősnek azt bírta mondani, hogy az ő "fajtáját" nem szolgálják ki (we don't serve your kind here). Feltehetően nagyon viccesnek tartotta magát a Csillagok háborúja kocsmajelenetének egyik mondatának elsütése után - ott ugye a robotokra mondja a szimpatikus pultos, hogy nála ugyan nem kapnak semmit -de amikor a mentős visszakérdezett, hogy miafasz, nem azzal szabadkozott, hogy "szar vicc volt, bocs", hanem rámutatott a férfi jelvényére, és rátett egy lapáttal a böszmeségére:

Nem szolgálunk ki jelvényeseket.

A mentősök (mert közben a férfi társa is belépett az étterembe), panaszt tettek, a nőt kirúgták a Mekiből, és mindenki csak a fejét rázza azóta is, hogy vajon mi üthetett belé, pedig nem elszigetelt eset ez, tavaly két louisianai rendőr állította, hogy azért szolgálták ki őket egy Burger Kingben, mert egyenruhában voltak. "Az autós résznél rendeltünk volna, de azt a választ kaptuk, hogy minden kaja elfogyott. Közben a háttérből tisztán kivehető volt, ahogy az alkalmazottak röhögnek."