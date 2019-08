Kedden óriásit pörgött az a fotó a Twitteren, amelyik egy háttámla nélküli széken ücsörögve örökítette meg az EasyJet egyik gépének utasát. A képet a nyilvánosság elé táró férfi, Matthew Harris elmondta: a fotót a partnere készítette a fapados légitársaság lutoni reptér és Genf között közlekedő járatán, egy Airbus A319-111 típusú repülőn.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P