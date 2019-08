Soha nem igazán értettem, miért települnek ki olyan entitások egy alapvetően kulturális eseményre, amihez kevesebb közük van, mit nekem a harangöntéshez. Ha én légiforgalmi irányítót keresnék, a fesztiválok a sorban elég hátul állnának, ezzel szemben a HungaroControl pultjával az elmúlt években elég sok tömegrendezvényen találkoztam. De nem ők az egyetlenek, a Szigetre mindig is jellemző volt, hogy a civil szervezetek mellett az állam kedvenc cégei is sátrat állítottak fel, és ott csináltak valamit, legalábbis gondolom, mert odáig soha nem jutottam el, hogy be is menjek mittudomén, az EMMI kirendeltségbe, hogy ott a csillog szemű aktivistákat hallgassam.

Na de majd idén, gondoltam, és elindultam NER-vadászatra.

Ostobán, hadd tegyem hozzá, anélkül, hogy bárminek utána néztem volna előre, csak Klág kolléga páréves emlékével felvértezve, aki pont egy minisztériumi sátorban itta a legjobb páleszt. Nem csoda, hogy délben, a negyven fokos hőségben, az éppen szennyvízt szivattyúzó kocsikat kerülgetve még egy Paks II. kamionnak is úgy tudtam örülni, mint Matt Damon a saját ürülékében termesztett krumplinak, de ahogy Matt a Marson, én a Szigeten estem pofára villámgyorsan, mert a NER ékkövébe belépve a végtelenül kedves és korrekt elutasítás falába ütköztem: semmilyen kérdésemre nem kaptam választ, pedig az első az "és hogy állunk a minekkel?" volt.

A kamionban a Paks II projekttel összefüggő, interaktív információs táblák mellett egy bicikli is állt, amit tekerve tölthettem volna a mobilomat, de értékelhető mennyiséghez reggelig kellett volna hajtani. Mi köze van egy biciklinek Paks II-höz, kérdeztem, mire a fiatalember bizonytalanul azt válaszolta, hogy energia, legalábbis szerinte. Ez volt az utolsó kérdés amire válaszolt, utána csak annyit felelt a nem az installációval összefüggőkre hogy infokukakpakskettőhu, és fényképezni sem lehetett.

Gondoltam indulásnak ez jó, majd a többi helyszín csak elmondja, miért fontos egy MVM-nek, hogy az antwerpeni targoncás Jan megtudja, mennyi a nafta itthon per kilowattóra, de hiába, mert egyetlen egy másik kormányhivatalt, ügynökséget, Kedvelt Vállalkozást nem találtam, ami persze lehet, hogy a normális ügymenet, mert minek mennének oda, de ez nem egy normális ország.

Kifelé menet viszont nagyon megörültem a kormányablaknak (ami egy állandó kitelepülő, és kivételesen hasznos is), mert a személyim lejárt, így a jegyem átvétele befelé menet nem volt zökkenőmentes, de a szigetes stáb tagjai nagyon jó fejek voltak, és megoldottuk, és ha már úgyis itt vagyok, gondoltam, intézzük.