Volt a Samsungnak egy reklámvideója, amelyben végig az Apple iPhone hiányossságain viccelődtek. Például azon, hogy az iPhone már jó egy ideje csak adapterrel kezeli a jackdugós fülhallgatókat.

Ezt a Growing Up című reklámfilmet annyira szórakoztatónak találták, hogy valamelyik nagy nemzetközi telefonbemutató sajtótájékoztatón is leadták a húszméteres kivetítőn, most viszont már nem találják annyira viccesnek: levették a Samsung USA Youtube-csatornájáról. Mindez azután történt, hogy megjelent a Galaxy Note 10 és a Note 10 Plus, amelyeknek - Meglepetés! - már nincs beépített jack aljzata.

Az internet azonban sohasem felejt, megvan még az a videó máshol.

(Android Authority)