Július végén írtuk meg, hogy Amerikában a kezdeti baljós jelek után tényleg elmarad a Woodstock 50. évfordulójára tervezett fesztivál, miután a fő szponzor japán cég lefújta az eseményt a szervezők háta mögött és számos fellépő, köztük Miley Cyrus is visszamondta a fellépését.

A magyar Woodstock 50 megrendezését azonban semmi sem fenyegeti, augusztus 15-én a Budapest Parkban olyan népszerű színészek bújnak hippijelmezbe, mint Ónodi Eszter, Thuróczy Szabolcs, Jordán Adél, Trokán Nóra, Töröcsik Franciska, Simon Kornél és Gryllus Dorka. De igazi zenészekből sem lesz hiány, amikor például Jimi Hendrix vagy a The Doors számai kerülnek színpadra, ugyanis a csapathoz csatlakozott Jamie Winchester, az Ivan & The Parazol énekese, Vitáris Iván és a Bonus Track Band is.