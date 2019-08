Egy csapat, főképp rászoruló kisiskolást kellett valahogy utaztatni a nyári táborba San Diegóban, a szervezők pedig nem tököltek:

a több tucatnyi, főleg fekete és mexikói származású gyereket betették egy rabszállító buszba.

Furcsállták is otthon a szülők, amikor az élménybeszámolót hallgatták.

Teljesen jó volt minden, a táborban is jól szórakoztam, de kicsit fáradt vagyok, a busz meg olyan furcsa volt, kicsi, és ketrecek voltak benne, mesélte egy nyolc éves hazaérve a szülő szerint.

Az érintett szülő szerint a gyerekeket a szervezők ezzel megbélyegezték, és nekik senki nem szólt, hogy rabszállítót fognak majd használni az utaztatáshoz. Ha ezt előre tudják, biztosan nem egyeztek volna bele, mondta.

A program szervezője szerint a rabszállítót ingyen kölcsönözték a rendőrségtől, és már évek óta gond és panasz nélkül használják. Azt is mondta, a tábor is ingyen van a szülőknek, de a busz is, ahhoz pedig, hogy ennél magasabb szinten működjenek, nekik is több pénzre lenne szükségük. (ABC7)