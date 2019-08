Adam Litwin kilencéves kora óta arról álmodozott, hogy orvos lesz, de egy kicsit korábban vette fel a fehér köpenyt, mint ahogy azt szabadott volna. Huszonévesen kibukott az egyetemről, ám a Kaliforniai Egyetem - a híres UCLA - könyvtárában folyamatosan a szakkönyveket bújta, és egyszer amikor rezidens orvosnak hitték, nem szólt senkinek, hogy valójában nem az.

Kitalált egy történetet, hogy egy másik kórházból helyezték át az UCLA gyógyászati központjába, és elkezdett a többi rezidenssel mozogni: elkísérte őket, amikor a betegeket látogatták, elvette egy kollégája parkolóhelyét, belépőt lopott a rezidensek pihenőszobájába, és szerzett egy különleges fehér köpenyt, rajta az arcképével és a nevével, amire még a többiek is irigykedve néztek.

Legalább fél éven át orvosnak adta ki magát

Litwint 1999 júniusában lebuktatták, letartóztatták, és két hónap börtönbüntetést kapott.

Ezután sem tanult a hibáiból, és kardiológusként mutatkozott be leendő feleségének 2006-ban, akitől 2010-ben el is vált. Csak ezt követően, közel negyvenévesen iratkozott be megint egy orvosi egyetemre, ahol 2018-ban diplomát szerzett, és most már tényleg közel áll ahhoz, hogy - leghamarabb 52 évesen - legálisan betegeket kezdjen gyógyítani az Egyesült Államokban.

(Los Angeles Times)