A magyar autópályákon az elmúlt hónapokban megsokasodtak a legkülönfélébb szempontból feltűnő, néhol horrorisztikus autószállító karavánok, amiket többségében román rendszámú autók alkotnak. Az egyik legerősebb darab kétségkívül ez a Püspökladány mellett rendőrkézre került karaván-komplexum volt: tréleres kisteherautó, a platón egy személygépkocsi, az utánfutón visz egy kisteherautót, amelyhez kötéllel (!) egy másik kisteherautót kötöttek, aminek a platóján egy személygépkocsi, és ez is vontat egy utánfutót, ami egy SUV-ot szállít.

De volt olyan, hogy egy román autós az M3-asra egy kombájn vágóasztalát vontatva hajtott fel, olyan is, hogy összefoltozott romkisbusz robogott végig az országon és július végén olyan utánfutót is fotóztak a budaörsi kivezetőn, aminek egy kereke hiányzott.

És most érkezett a legújabb innováció, a horizontális (egymás mögé kötött utánfutók) után a vertikális terjeszkedés egy látványos kísérlete. Domi fotózta az M1-esen, valahol Győr és Budapest között azt az autószállítót, aki a trélerén három utánfutót halmozott egymásra, mint egykor Benke Laci bácsi C-vitamintablettákat a kempingsajtra – és mögéjük, mi baj lehet, még egy kombit is felpattintott. Rossz belegondolni, mi történne, ha jobbról egy nagyobb széllökés belekapna ebben az amorf szerelvénybe (amelyet a fotón látható rendszámrészlet alapján akár magyar rendszámú Mercedes is vezethet, bár olvasónk szerint román konvojt fotózott).