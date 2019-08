A különféle hajónak látszó tárgyakkal versenyzésnek szép hagyományai vannak a világban és hazánkban is. A legszebb nevű közülük talán a felsőtárkányi Úszó Alkalmatlanságok Világbajnoksága, ám méltán híres lehetne a hartai Őrült Hajók Versenye is, amit most hétvégén rendeznek meg hatodik alkalommal.

Harta leginkább a kolbászáról ismert, de legalább ilyen fontos, hogy gyönyörű Duna-partja van klassz ártéri erdővel és fövennyel. Itt zajlik a verseny, amely látszólag pár száz méter megtételéről és az 50 korsó sör elnyeréséről szól. Valójában persze a buli a lényeg, a „hajók” többségénél többet számít a látvány és a show, mint a sebesség.

Lesznek persze kísérőrendezvények is, a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület például az összegyűjtött műanyag flakonokból készült szobrait és azok készítését mutatja be – a környezetvédelem jegyében. További részletekért itt van a verseny Facebook-eseménye.

Amúgy, ha már fabrikált hajók, palackok és környezetvédelem, akkor ne feledkezzünk meg a remek PET-kupáról sem, amit a Tisza-tavon tartottak idén először. Itt természetesen PET-palackokból készült tutajokon a folyt a verseny, a cél pedig a szemétgyűjtés volt, amiről több hírben és helyszíni tudósításban is beszámoltunk.