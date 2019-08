A Colorado államban található Estes Parkban egy éhes medve betört az egyik házba, hogy megdézsmálja a hulladékot. Amikor a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, az állat menekülni próbált, és mivel nem talált más kiutat, ezért - ahogyan a mellékelt kép is mutatja - a falon keresztül távozott. Utóbbi szerencsére nem téglából készült, és még nem volt teljesen befejezve, így az állat valószínűleg nem sérült meg komolyabban.

A rendőrség egyúttal közzétette a helyi vadvédelmi szolgálat közleményét, amiben arról írnak, hogy ember és medve békésen tudjon egymás mellett élni, fontos, hogy lehetőleg minden ajtót és ablakot zárjanak be a helyiek, ha nyugovóra térnek vagy otthagyják az autójukat. A medvék ugyanis okos állatok, és mivel a környéken több ember is kocsijából etette őket, ezért ott is keresni fogják az élelmet.

A rendőröknek a Kool-Aid italpor reklámfigurája jutott eszébe az esetről, ugyanis neki volt szokása áttörni a falakon. A Kool-Aid Man az évek során egyébként igazi popkulturális jelenséggé nőtte ki magát, és olyan sorozatokban tűnt fel például mint A Simpson család vagy a Family Guy.