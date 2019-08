A philadelphiai WXPN rádió egész hétvégén az 1969-es Woodstock lázában ég (egy kicsit mi is), de a lényeg, hogy le fogják adni az eredeti fesztivál hanganyagát, ráadásul akkor, amikor a 50 évvel ezelőtt koncerteztek az előadók. És a WXPN adását online is lehet hallgatni, ha nem az "élő közvetítés" megy, akkor is Woodstockon pörögnek. Itt meg lehet minden információt találni, azt érdemes észben tartani, hogy Philadelphia 6 órával van hátrébb, mint Budapest.