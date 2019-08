Jótékonysági kutyamasszázs workshopot tartanak szombaton Csömörön. De milyen tudással vérteződhetnek fel a gazdik? Elsajátíthatják a svéd masszázs elemeire épülő fogásokat, amikkel aztán otthon, a saját kutyájukat kényeztethetik.

Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index Képünk illusztráció, egy Bolha nevű kutyáról

A program hatékonyan fejleszti a gazdi és kutyája közti kapcsolatot, egy esetleges későbbi sérülés, műtét utáni rehabilitáció, vagy az időskori problémák okozta fájdalomcsillapítás és mozgáskorlátozottság javulásának sikeressége is nagyban függ a gazdi otthon, önállóan végzett terápiájától is. Ezeket az alapfogásokat a kutyával sportolók is hatékonyan tudják alkalmazni kutyájuknál a fentieken kívül a bemelegítéskor és a sport tevékenység utáni levezetéskor, írják a szervezők.

És hogy mik lesznek?

elsősegély ismeretek

az otthoni masszázshoz szükséges anatómiai ismeretek

leggyakoribb mozgásszervi betegségek

egyszerűbb, otthon alkalmazható masszázstechnikák elmélete és gyakorlata.

Az előadás egy rövidebb elméleti és egy hosszabb, gyakorlatra épülő részből áll, a workshop bevételét pedig az Agár Fajtamentés számára ajánlják fel.