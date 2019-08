Elég kevés vicc kezdődik úgy, hogy egy korai fesztiválszervező, egy magyar rocker és egy olasz metálénekes bemegy egy kocsmába. Pedig igény az volna rá! Főleg most, hogy a Junkies nevű, 25 éve létező magyar rockzenekar fellépett a Gangwon rockfesztiválon Koreában, és a buli után a backstage-ben (remélhetőleg) életreszóló, jó barátságot kötöttek az olaszországi lovagmetál szcéna legnagyobb titánja, a Rhapsody egyik vezetőjével, Fabio Leonéval.

„A Rhapsody már többször járt Magyarországon, de személyesen még nem volt alkalmunk megismerni őket. Tök jó, hogy most ez is összejött, mert tényleg nagyon jó arcok” – mondta a nagy eseményről Barbaró Attila gitáros. A nagy esemény pedig annyira nagy esemény volt, hogy az olasz hősmetál-atyaúristen még egy olasz nyelvű duettre is összeállt Barbaróval:

A Junkies első negyed századát egyébként nemrég podcastben beszéltük ki Szekeres Andrással és Barbaró Attilával: