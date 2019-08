Jason Sutter, aki olyan, egymástól aránylag távol álló sztárok mögött dolgozott már dobosként, mint Cher és Marilyn Manson, egy interjúban mesélt arról, hogyan került be Manson csapatába - szúrta ki a Rockbook rockmagazin. Beszélt arról, hogy épp akkor rúgták ki Manson dobosát, amikor ő a New York Dollsszal turnézott 2010-ben, és mivel már korábban is jelezte, hogy szívesen játszana velük, amikor újra jelentkezett, tényleg be is hívták. De azért volt egy feltétel:

Sikerült elérnem, hogy a menedzsment ránézzen az önéletrajzomra, meg a fotóimra, hogy nem vagyok-e kövér. De komolyan, valaki ezt így kimondta, hogy »Na, hogy is néz ki a srác? Huh, nem kövér, jól néz ki.«

A riporter még vissza is kérdez, hogy tényleg az volt-e a követelmény, hogy ne legyen kövér, és Sutter megerősíti, hogy igen, valóban ez volt az első kritérium a meghallgatáshoz.