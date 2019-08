A kilencvenes évek népszerű metálzenekara, a Korn augusztus 20-án koncertet adott az Adventure Quest 3D-ben - ez nem érne hírt, ha az Adventure Quest 3D egy stadion neve lenne, viszont nem az, hanem egy online szerepjátéké. Mint a Kotaku írja, a zenekar a technikai lehetőségekhez képest meglepően nívós koncertet adott: a játék alkotói pofás online színpadot rajzoltak a kedvükért, a banda tagjai pedig egész sok animációt kaptak. A játékosok 10-20 dollárért spéci VIP-jegyeket vehettek, amivel bejuthattak a backstage-be, és akár a banda avatárjaival is találkozhattak.

A frontember Jonathan Davis a játékosoknak szóló üzeneteket rögzített az eseményre, és a móka előtt várni kellett kicsit, mint minden tisztességes koncerten - aztán felcsendült a Korn talán legnagyobb slágere, a Freak on a Leash, és beindult a zúzás. Nemcsak zenei, hanem videojátékos értelemben is, ugyanis a koncerttel egyidőben a közönségre támadt pár tucat szörny, és mindegyiket meg kellett ölni (szaknyelven: legyakni), végül pedig a zenekar mögött pózoló hatalmas lényt, Thrasht is fel kellett koncolni. A csata/koncert után a résztvevők Korn-mintájú virtuális cuccokat vásárolhattak, aztán ment mindenki vissza az unalmas küldetésekhez. A lenti videóban megtekinthető a koncert eleje, itt pedig elolvasható a Kotaku beszámolója (a szerzőnek eléggé tetszett, amit látott-hallott).