Egy korábbi bejegyzésben beszámoltam arról a kálváriáról, amelyben azután keveredtem, hogy késett az Intercity vonatom, de az ilyenkor járó kártérítést több körben sem sikerült elintéznem, mert bonyodalmat okozott, hogy e-jeggyel utaztam.

A poszt megjelenése után sok olvasótól kaptam levelet, és bár volt, aki nem értette, egyáltalán miért kell ilyesmin pampogni, a legtöbben inkább segíteni próbáltak a saját tapasztalataik megosztásával. Volt, aki például megnyugtatott, hogy a kalauztól nem kell igazolást csatolni a vonat késéséről. Apró győzelem!

Egy levélből pedig kiderült, hogy mégis van mód online kártérítés-igénylésre, csak ezt nem verik nagy dobra: a MÁV ügyfélszolgálati oldalán lehet üzenetben kezdeményezni: az Észrevétel, javaslat opció bejelölése után megjelenik egy legördülő lista, ahol a Visszatérítési igény lehetőséget kell kiválasztani. "Az üzenetben jelezni kell, hogy visszatérítési igényed van. Majd meg kell adni a jegyed sorszámát, a vonat számát, amivel utaztál. [...] Csatolni kell az online jegyről egy képernyőmentést, amin látszik a jegyed sorszáma. Androidon sajnos nem lehet a MÁV appból képernyőmentést csinálni a jegyről (le van tiltva magában az appban), így egy másik telefonnal vagy fényképezővel csinálok "képernyőképet" a jegyről. Ugyanezek a lépések érvényesek akkor is, ha nem az appban veszed a jegyed, hanem az oldalon keresztül (pdf esetén)" – osztotta meg tapasztalatait az olvasó.

Egy másik út, ha az eszrevetel@mav-start.hu emailcímen jelezzük a kártérítési igényt, és a levélbe csatoljuk a jegyet pdf-ben, majd megadjuk a visszafizetés választott módját. (Értelemszerűen appban vásárolt jegynél itt is egy fokkal bonyolultabb a helyzet.) Ugyanakkor az előző pontban leírt módszer célszerűbbnek tűnik, mert az azzal élő olvasónk jellemzően egy hetes átfutásról számolt be, míg az emailező olvasónk szerint általában 1-3 hónapon belül érkezik vissza a pénze.

Egy harmadik alternatíva, hogy maga a pénztárnál kapott nyomtatvány is letölthető a netről. "Ki lehet tölteni otthon, el lehet küldeni emailben, és arra is jár a kártérítés. Egy sorban állás nélkül le lehet tudni. Csatolmány ebben az esetben nem is kell, a jegy számát kitöltöd (megjegyzés: a rubrikak száma kevesebb lesz, mint a jegy száma...) és ők jól le tudják ellenőrizni, hogy 1) le lett-e kezelve a jegyed 2) késett-e a vonat" – írta az olvasó.

Aki pedig mindenképpen a papír alapú ügyintézésnél és a személyes leadásnál maradna, kinyomtathatja az e-jegyet, és így csatolhatja azt a nyomtatvány mellé, több olvasónk szerint ez is működik, még ha ezzel el is vész az e-jegy egy fontos előnye, azaz éppen az, hogy nem kell kinyomtatni. (Plusz fölöslegesnek is tűnik, hiszen az e-jegy a száma alapján is visszakövethető, egy sima nyomtatott papír bizonyító ereje pedig amúgy is megkérdőjelezhető.) Persze nem lenne rossz, ha a fenti lehetőségekről a cég dolgozói is tudnának, hogy azokról megfelelő tájékoztatást adjanak, például egy pénztárnál.

Egy újabb olvasónk arra hívja fel a figyelmet, hogy minimális fejlesztéssel az appban vett e-jegyek után akár automatikus kártérítés is járhatna, amit javasolt is már a fejlesztőknek, de választ még nem kapott. Ez a javaslat egyébként szépen passzolna ahhoz az elégedetlen utasok által épp a minap megfogalmazott követeléshez is, hogy a MÁV tegye pénzügyileg közvetlenül is érdekeltté magát a késések visszaszorításában egy erre alkalmasabb kompenzációrendszer kidolgozásával. Hátha így az appra vonatkozó javaslat is több figyelmet kap majd.