A Hasbro játékgyártó rengeteg fontos popkulturális termék jogait birtokolja, övék a G.I. Joe, a Transformers, a Monopoly, a Furby, az Én kicsi pónim és mostmár az Entertainment One nevű cég megvásárlásával Peppa malac is – közölte a BBC.

Aki nem tudna, hogy ki Peppa malac, annak ajánlom ezt az elgondolkodtató videót:

Apátokból kolbász lett

Peppa malac egyébként az egyik legjelentősebb kortárs kulturális jelenség, Kínában egy időre a diktatúrával szemben állók szimbóluma lett, rapszámokban idéztek belőle, magukra tetováltatták az emberek. Ausztráliában pedig abból lett komolyabb botrány, hogy Peppa az egyik részben összebarátkozik egy pókkal, ami nem túl jó példa a gyerekeknek, főleg Ausztráliában ahol nagyon komoly problémákat okozhat egy pók csípése.

A Hasbro a Peppát készítő Entertainment One megvásárlásával azt ígéri egyébként, hogy a Peppa történetek történetvezetése komolyabb, mélyebb lesz, de továbbra is megtartják azokat az értékeket, amik miatt Peppa közkedvelt lett, a mesét továbbra is családbarátként hirdetik, és kisebb gyerekeket céloznak meg vele. Úgyhogy, hiába hárult el minden jogi akadály az elől, hogy a korábban belebegtetett Hasbro mozifilmes univerzumban már a mesemalacok is szerepeljenek, a G.I. Joe vs. Transformers vs. Peppa malac mozifilmekre egyelőre még várni kell.