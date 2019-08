Nemrég mi is írtunk arról, hogy hiába imádja mindenki világszerte a brit Jamie Olivert, az étteremhálózatát ez sem mentette meg a teljes összeomlástól. A dolog ránézésre eléggé megviselte a sztárszakácsot, aki egy dokumentumfilm miatt most visszatért a legelső éttermébe, ahol őszintén beszélt az elmúlt évek kudarcairól.

Fotó: Youtube / Channel4

A 44 éves szakács a 2002-ben nyitott londoni éttermébe ment vissza, ahol elérzékenyülve, könnyek közt beszélt arról, hogy

mennyire naiv volt, és hogy amúgy mennyire nehéz érvényesülni az iparban,

meg arról, hogy egy kis étterem irányításában még jó volt, de ezen felül tényleg fogalma sem volt arról, hogy hogy kell irányítani egy vállalkozást.

Ez utóbbi amúgy látszott is, Oliver éttermei elég sok kritikát kaptak a kollégáitól és a betérő vendégektől is, a sztárszakács azonban így is bízott bennük, a magánvagyonából is csomó pénzt ölt bele a megmentésükbe, de azóta már kiderült, hiába.