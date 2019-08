Az emberek természethez való viszonya egészen furcsa, valami nagyon félrement a világban.

Egyrészt az Amazonas-medencében lángol az esőerdő. Annak ellenére, hogy Oláh Lajos, a Demokratikus Koalíció képviselője már három hete írt egy levelet a Föld tüdejének védelmében (before it was cool). Másrészt Kecskeméten rekordott döntöttek azzal, hogy 542 ember ivott egyszerre kecsketejet.

Fotó: Varga-Fekete Dániel / Hírös Hét Fesztivál A Hírös Hét Fesztivál augusztus 23-ai Kecskeméti Fiatalok Napján megszállták a várost a kecskék: az egyetem gólyáinak vetélkedői között szerepelt kecskenyájterelés és kecsketejben fürösztés, a nap levezetéseképp pedig 542-en ittak egyszerre egy-egy pohár kecsketejet, így megszületett az új világrekord is.

Egyetlen dolgot nem értek, hogy én miért nem voltam meghívva az utóbbi eseményre, ugyanis nagyon szeretem a kecsketejet. Majd talán jövőre, és akkor 543-an új rekordot döntünk. Ha még lesz élet a Földön.