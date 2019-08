Fotó: instagram

A popzene jelenlegi egyik legnagyobb sztárja egy 17 éves lány, akiért a zenei szaksajtó, valamint a már befutott viilágsztárok is odavannak már hónapok óta. Billie Eilish pedig ennek a tavaszi nagy felfuttatásnak megfelelően iszonyatos erővel robbant be a nyári fesztiválszezonba. A lenti, Bad Guy című slágere annyira megy jelenleg a világban, hogy éppen a napokban taszította le a trónjáról minden idők leghosszabb ideig listavezető számát, Lil Nas X - Old Town Roadját.

Szóval jelenleg elég nagy név annak ellenére, hogy valószínűleg viszonylag kevesen hallottak róla

A hétvégén ő volt a Reading Festival egyik főfellépője, ahol elég szép tömeget sikerült összehoznia. A helyi szaksajtó azt mondja, hogy soha nem voltak még ennyien kíváncsiak egy előadóra sem a fesztivál történetében, pedig a Rolling Stonestól kezdve a Metallicán át Eminemig kb. mindenki fellépett már itt.

A fesztiválnak egyébként 2016-os adatok szerint 90 ezer fő a kapacitása, vagyis a 17 éves Billie Eilish kb. akkora tömeget rántott össze, mint a 28 éves Ed Sheeran a Szigeten.