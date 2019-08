Az elektromos rollerekről sok jót és rosszat is lehet olvasni manapság. Ezeket a hangtalan, viszont igen gyorsan cikázó járműveket épp most tiltják ki a járdákról Németországban és Franciaországban. De ez az eszköz igen hasznos célt is szolgálhat. A kistarcsai Flór Ferenc Kórház folyosóin például Robi, a vérszállító száguldozik villanyrolleren, hogy a különböző helyeken levett vért egy hűtőtáskában minél hamarabb a laborba juttassa. (Via Facebook - Állami Egészségügyi Ellátó Központ)

Fotó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ