Az Oroszországban elterjedt bajnokság, a Slapping Championship (pofozó világbajnokság) idén látogatott volna el először Magyarországra, de végül nem teszi. A Facebook-eseményüknél azt írják, a jelentkezők mindössze egyötöde küldte vissza a jelentkezési lapot és a versenyzéshez szükséges orvosi igazolást, emiatt marad el a verseny.

A jelentkezők közül az első helyezett nyereménye félmillió forint lett volna, ehhez pedig mindössze annyit kellett volna tennie, hogy az alábbi urakhoz hasonlóan kibírja, hogy ellenfele izomból - többször is - pofán vágja:

Aki nem akart nevezni, az 1500 forintért a nézőtérre is vehetett belépőt, az ő jegyük árát a Tixa visszatéríti. A verseny időpontját mellesleg már júniusban is eltolták, ekkor még a nagy érdeklődésre való tekintettel áthelyezték az eseményt a Dürer Kertbe most vasárnapra, azonban most már biztos: egy darabig még várhatunk arra, hogy magyar férfiak és nők veregessék arcon saját nemük versenyzőit egy ilyen kaliberű világbajnokságon.