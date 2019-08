A kisgömböcként működő Disney idén is megtartotta a szokásos expóját, és rengeteg újdonságot jelentettek be a többnapos fesztiválon. Például azt, hogy 2021 májusában érkezik az élőszereplős Szörnyella de Frász film, aminek Emma Stone lesz a főszereplője. A Twitteren pedig azt is megosztották, hogyan néz majd ki az Oscar-díjas színésznő a Disney egyik méltán utált főgonoszaként.