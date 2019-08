Újfajta megoldással kísérletezik a skót Loch Lomond & The Trossachs nemzeti park, ők a kutyáknál bevált módszer alapján az embereket is zacskóba kakáltatnák a "What to do, when you need to poo"– kampányuk keretében.

Alapjáraton a túrázók talán elásnák az ilyen jellegű maradékokat, de most a parknál arra panaszkodtak, hogy sokan csak letakarják klotyópapírral aztán otthagyják. Ez pedig általában nem előnyös a többi élőlénynek.

A Loch Lomond onnan is ismerős lehet egyébként, hogy ott volt tavaly a nyíltvízi úszók Európa-bajnoksága.