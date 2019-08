Mielőtt még a világ megismerte volna a Mad Men-sorozattal, kézmodellként dolgozott Christina Hendricks, aki az Instagramon vallotta be még múlt héten, hogy hát van egy fun fact az életében, amit nem osztott még meg: övé a kéz az Amerikai szépség plakátján. A has az nem, de ő az, aki a rózsát tartja. Hendricks a színészet előtt dolgozott kézmodellként is, és most 20 évvel később megtudtuk, hogy 1999 egyik leghíresebb filmplakátjára is sikerült felkerülnie: