Ahogyan közeledik a Dorian Florida felé, úgy sietnek az emberek megvédeni a házaikat és értékeiket az elmúlt harminc év legerősebb hurrikánjától. Azonban már nem elég, hogy bedeszkázzák a házak ablakait, és biztonságos helyre viszik a kerti bútoraikat.

Jelenleg azon dolgoznak nagy erőkkel, hogy mindenhonnan begyűjtsék az elektromos rollereket.

Több szolgáltató is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy elég nagy baj lehet abból, ha rollerek hullanak majd az égből, és már a helyi hatóságok is megtiltották, hogy a hurrikánnak könnyű példát jelentő elektromos rollereket a rossz időjárási körülmények közepette kitegyék az utcákra, amivel a cégek szerint nincs is gond, csak hát a kintlévőket meg be kellene gyűjteni. Eddig minden társaság azt vállalta, hogy a hurrikán érkezésének időpontjára végeznek az utcán itt-ott heverő rollerek biztonságos elzárásáról.