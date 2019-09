Nem emlékszem, hogy láttam volna valaha annyira tehetetlen, tökéletlen és mégis őrült édes újszülötteket, mint a pandák ivadékai. De a berlini állatkertben született ikrek ezen túl is érdekesek, ugyanis a mama gondozói csak az utolsó héten vették észre, hogy Meng Meng terhes. A mama és párja, Jiao Qing két éve érkezett Kínából Berlinbe, a nászukból származó ikrek az első pandakölykök a berlini állatkertben.

#ZooBerlin is celebrating the arrival of twin panda cubs, the first to be born in Germany. #PandasBerlinhttps://t.co/dzCpITsh1Z pic.twitter.com/DkW4Tzy8tG