Ha valaki megkérdezte volna tőlem ma reggel, hogy szerintem melyik Stephen King-regényt nem fogják színre vinni, a Ragyogás a kevés helyszín ellenére is előkelő helyen lett volna a sorban. Lett volna, mert a Kellögem először a londoni West Enden, majd Broadwayen is elhangzik Simon Stephens rendezésében, aki már 2014 óta ezen a projekten dolgozik - King akkor adott engedélyt a színpadi feldolgozásra.

Aztán, mint az Armageddon és a Deep Impact esetében, hirtelen két adaptációt is elkezdtek fejleszteni, egy színdarabot Omahában mutattak be, egy operát(!) meg Minnesotában, és ugyan a közönség szerette őket, a Broadway-ig nem jutottak el. Na, majd most! Azért van pár jelenet, amit nemigen tudok elképzelni színpadon, tessen csak a liftre gondolni.