Jól kijönnek egymással, farokcsóválással üdvözlik a legújabb érkezőket – írta Chella Phillips, bahamai nő egy Facebook-oldalán megosztott kép fölé, amin két tucat kutya látható.

Fotó: Chella Phillips / Facebook

A nő az egyik bejegyzésében azt írja, hogy a Dorian hurrikán tombolása miatt fogadta be a házába az idegen kutyákat, és mindenkit arra kért, hogy kövessék a példáját. "Megszakad a szívem, amiért sok másikat az utcán kellett hagynom, de itt már nincs több hely", írta.

A történetet a sajtó is felkapta, így derült ki, hogy Phillips összesen 97 kutyát menekített a házába az óriásvihar elől.

A nő egyébként a The Voiceless Dogs of Nassau nevű állatmenhely vezetőjeként hivatásszerűen is állatvédelemmel foglalkozik. (Fox)