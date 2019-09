Elképesztő hirdetésre bukkant Szilvi. Persze elsőre csak az a megdöbbentő, hogy mekkora és milyen drága "családi házat" hirdetnek a neten. 35 szoba, 1100 négyzetméter, mindez 2 milliárd forintért.

Ám az 1912-ben épült Sándor-villa nem csak ettől különleges, hanem azért is, mert ez a lassan másfél évtizede, botrányos körülmények között bezárt OPNI egyik épülete. A pszichiátriai intézetnek persze nem ez a Völgy utcai ház volt a főépülete. Az néhány sarokkal odébb fekszik, ennél jóval nagyobb, és alighanem jóval többet is ér - de az még most is üresen pusztult.

A Sándor-villa miután magánkézbe került, több mint egy évtizeden át pusztult, miközben eredménytelenül próbálták elpasszolni. Az Urbanista blogon többször is bemutattam, mint a legszebb eladó szecessziós ingatlanok egyikét: 2014-ben és 2016-ban is valamivel több mint 600 milliót kértek érte.

Fotó: koltozz.be

Aztán végül vagy új tulajdonosra talált, vagy a régi újította fel, de mindenesetre a nyáron sokkal jobb állapotban kerül piacra. (Mint rövid keresgélés után kiderült, jó féléve, de úgy látszik, nem kapkodnak érte.) Persze a felújításon azért el lehetne merengeni, mondjuk az a beltéri műfű azért elég furcsa azzal a szoborral. További részletek a hirdetésben.