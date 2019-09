A hurrikánok, tájfunok és egyéb trópusi viharok leginkább pusztítást szoktak maguk után hagyni: földig rombolt házakat, kidöntött villanyoszlopokat, fölfordított autókat és, sajnos, elvesztett életeket. A Florida keleti partjai mellett elhúzó Dorian hurrikán viszont valami mást is hagyott maga után:

úgy 16 kiló kokaint.

A floridai tengerparton több helyen is furcsa,

Brick of cocaine washes up on Florida beach from Hurricane Dorian waves https://t.co/72EKq4EfcV (via NBC) pic.twitter.com/9EUtXg3sSR

— Channel 3 Weather (@wkycweather) September 4, 2019

" target="_blank" rel="nofollow">tégla alakú dolgokat vettek észre a homokban, és most már valószínűleg nézett az emberiség annyi gengszterfilmet, hogy a kollektív tudatunkba beégjen, hogy a drogcsempészek pont így szokták becsomagolni a kokaint.

Az Orlando közelben lévő Paradise Beach-en csak egy téglát találtak a parton, kicsit messzebb, a Cocoa Beach-en viszont egy egész táskát sodortak partra a hullámok, benne még 15 téglával. Orlando környékén egy kiló kokaint úgy 20-30 ezer dollárért lehet eladni, szóval elmondható, hogy egy kisebb vagyont mosott partra a hurrikán. (Insider)