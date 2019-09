Igazából tehettük volna kérdőjelbe is a címben szereplő mondatot, mert nehéz megjósolni, hogy mi mindent tartogat majd nekünk a Disney által nyáron bejelentett egyik legizgalmasabb projekt, az eddigi szuperhősös történeteket, vagy azok befejezését újragondoló, továbbpörgető What if...? animációs sorozat.

Eddig annyit lehetett biztosra venni, hogy a sorozat egyik részében Peggy Carter kapja majd Steve Rogers helyett a szuperkatona-szérumot, de a Disney-bejelentésen mutatott logó azért már egyéb dolgokról is árulkodott, a betűk 3D-s részében ugyanis megbújt pár, a figyelmes szemnek kivehető részlet, mint például a bal sarokban a W baloldali és középső szára között a zombi Amerika Kapitány.

Csütörtökön viszont már pár, nem túl jó minőségű képkocka is kiszivárgott a sorozatból, amiken láthatjuk

a tényleg zombi Amerika Kapitányt,

T'Challát, vagyis a Fekete Párducot Űrlord szerepben,

és elég sok képet abból a részből, amiben Peggy Carter lesz a szuperkatona, cserében viszont Steve Rogers kap egy repülni is képes, Vasemberszerű páncélruhát.

A sorozat 2021-ben érkezik majd a Disney+ streamingszolgáltatóra, és minden eddigi ismert karakternek az eredeti színész adja majd a hangját.