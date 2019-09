Kövér László csütörtökön tartott egy rövid előadást a halál kultúrájáról a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Ebben beszélt arról, hogy a legális abortusz több magyart vett el, mint a két világháború, 1956. és a trianoni békediktátum együttvéve. A beszéd alapján úgy tűnik, hogy az abortuszt a világ egyik legszörnyűbb jelenségének tartja a házelnök.

De nem volt mindig ilyen szigorú véleménnyel a terhességmegszakításról – ez derül ki a Reform magazin 1990. július 13-án megjelent számából. Egyik olvasónk jelezte, hogy a hetilapnak az akkor 31 éves Kövér két parlamenti képviselőtársával együtt, a 27 éves Orbán Viktorral és a 24 éves Deutsch Tamással interjút adott, és ebben előkerült az abortusz témája is.

Egyébként nem véletlenül: 1990-re nagyon megnőtt a magzatelhajtások száma, 90 ezer abortuszt regisztráltak az évben. Az akkor kormányon lévő MDF-ben az is felmerült, hogy törvényi szigorítással csökkentsék a terhességmegszakítások számát.

Fotó: Reform 1990. július 13. / Arcanum Digitális Tudománytár

A Fidesz az interjú készítésekor még nem rendelkezett kiforrott állásponttal, belső viták folytak a párt különböző szervezeti egységeiben, de a szigorú korlátozást és a tiltást egyértelműen elutasították. Az ekkor még liberális Orbán Viktor kijelentette, hogy "akik a jelenlegi évi kilencvenezres abortuszszámot ilyen [törvényi] eszközökkel akarják két-háromezerre leszorítani, nem emberek, szörnyetegek". A fiatal Orbán szerint népszavazást kell kiírni a kérdésről.

Kövér László ezt azzal folytatta, hogy a lányok, asszonyok "nem hobbiból járnak abortuszra".

"A normális kormányzati megközelítés így nem jogi, hanem szociális, népjóléti oldalról lenne kívánatos. Persze jogszabályokat hozni majdhogynem ingyen is lehet, míg a kérdés reális megközelítéséhez koncepció és pénz is kellene. Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban a hitoktatást kományintézkedéssel bevezetni. S nem csupán azért, mert szociális vonatkozásai miatt a lakosságot még megosztottabbá tenné, hanem azért is, mert erős indulatokat korbácsolna fel" – mondta.

A 2010-es kormányalakítás óta már a Fideszt annyira nem zavarja a téma kormányzati útra terelése, hogy még az Alaptörvénybe is társadalmi egyeztetés nélkül írták bele azt az – egyelőre csak szimbolikus jelentőségű – részt, hogy "a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg". De legalább abban van következetesség, hogy a címben idézett mondat másik részében szereplő, hittanóra nélküli állami iskolákkal kapcsolatban is ugyanilyen, 180 fokos fordulatot tett a párt!

Egyébként a rendszerváltás óta folyamatosan csökken az abortuszok száma, 2017-ben összesen 28500-at regisztráltak a KSH adatai szerint.