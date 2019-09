India másodszor küldött szondát a Holdra, a küldetés azonban nem sikerült. A leszállás előtt másodpercekkel megszakadt a kapcsolat az űrhajóval, és azóta sem tudni, mi történt.

Az űrsztorinak van emberi oldala is, amikor is a rakétatudósok búsan az indiai miniszterelnök elé járultak, aki jó pedagógusként nem megdorgálta őket a hibájukért, hanem megölelte mindegyiküket, a legszomorúbbnak pedig még a buksiját is megsimogatta.

Modi a végén azt is kijelentette, hogy a hibák arra jók, hogy tanuljunk belőlük. Bár a BBC felvételén nem látszik, de biztosak vagyunk benne, hogy a tudósok ezek után megtörölt szemüveggel, buzgón ültek vissza a padba, hogy folytassák a házi feladatot.