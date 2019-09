A kétéves Maxwell (a távolabbi kisfiú) és Finnegan egy évvel ezelőtt találkozott először, és gyorsan elválaszthatatlan barátok lettek, főleg, ha csínytevésről van szó.

Maxwell édesapja elmagyarázta a videó előzményét is. A New York-i kisfiúk nem látták egymást két napig, ám ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy hiányozzanak egymásnak, és ennyire cukin örüljenek a találkozásuknak:

Az apa az ABC-nek elmondta: a gyerekek hétről hétre együtt járnak zenés foglalkozásra, ahol szeretnek táncolni. Ha távol vannak egymástól, akkor mindig a másikról kérdezik a szülőket.

Fotó: Michael D Cisneros / Facebook

via DailyMail