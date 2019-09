Pár napja mutatta be Karácsony Gergely főpolgármester csapata "A változás dalát", amiről lehet bármit gondolni, de az élőben való bemutatója nem volt annyira átütő (ebben a videóban 47:20-tól bele is lehet nézni az élő produkcióba), meg hát azóta sem dúdolják az utcán az emberek a dalt, egyelőre nem játssza a Petőfi, és nem választják szalagavatótáncnak a most évet kezdő 12.-esek. Pedig a számhoz még klip is készült.

De rájöttünk, hogyan lehet sokkal fülbemászóbbá tenni az egésze: például úgy, ha kicseréljük a zenéjét Darude Sandstormjára.

Karácsony Sandstorm

Egyébként nem csak az összes drop és váltás passzol a számhoz, hanem még a két klip filmnyelvében is meglepő párhuzamokat vonhatunk: habár a Sandstorm egy melegebb és szaturált világban helyezi el főszereplőjét, mint ahogy a Változás dala, teszi, de a várost részletesen bemutató történet, a meglepő tempóbeli ugrások és az erősen kontrasztos képek a néző számára egyértelmű kapcsolatot fedezhetnek fel Karácsony kampánya és a finn instrumentális trance között.

(A legnépszerűbb finn trance-szám ráadásul most októberben lesz 20 éves, és aki többre kíváncsi, az mindent megtudhat a Sandstormról ebből a Vice-videóból.)