A szélsőjobboldali-populista brazil elnök, Jair Bolsonaro már a sokadik műtétjén esett át a tavalyi kampányban elszenvedett merénylet miatt. A mostani operációt - mely miatt ki kellett hagynia az ország esőerdeiben pusztító erdőtüzekről rendezett nemzetközi csúcsértekezletet - követően fia, Eduardo is meglátogatta őt, méghozzá a kórházi ágynál lőtt közös fotó szerint

egy lazán az övébe tűzött 9 milliméteres Glock pisztollyal.

Ahogy azt a Bolsonaro-kormányzásról szóló cikkben is írtam, Eduardo nem egy egyszerű elnökcsemete, hanem maga is képviselőházi képviselő, a Trump volt főstratégája, Steve Bannon által gründolt „antiglobalista“ nemzetközi mozgalom, a „Mozgalom“ latin-amerikai elnöke. Legutóbb amiatt került a brazil lapok célkeresztjébe, mert apja őt akarta kinevezni a kulcsfontosságú washingtoni nagyköveti posztra, miközben egyetlen releváns amerikai tapasztalata az volt, hogy

Fiatalon a Maine államban található Popeye étteremben sütött hamburgereket.

Így aztán hiába támogatta az ötletet maga Donald Trump is, a diplomáciai kar és a nagyköveti kinevezéshez szükséges szenátus is teljesen kiborult az ötlettől. De az Eduardo Bolsonaro övéből kikandikáló markolat nem nekik szólhat, hanem apja rendpárti politikai elképzeléseit illusztrálhatja. Bolsonaro legfontosabb választási ígérete ugyanis az volt, hogy jelentősen megkönnyíti a lakosság fegyvervásárlási lehetőségeit, hogy az emberek könnyebben meg tudják védeni magukat az állig felfegyverzett bűnbandák ellen. Az amúgy is kétes ötlet azonban törvény helyett csak elnöki rendeletként lépett hatályba, és könnyen lehet, hogy nem lesz hosszú életű.

(O Globo)