Élete vágya teljesült Maren Alfordnak, egy tizennégy éves amerikai lánynak, aki - saját zenekara mellett - hobbiból kedvenc együttesei legjobb számait dobolja fel: miután tökéletesen profin eljátszotta a finoman szólva sem az egyszerű dobtémáiról ismert Slipknot új lemezének egyik legjobb számát, az Unsainted-et, az együttes meghívta a lányt a dallasi koncertjére, ahol a dobos, Jay Weinberg még lógott is vele egy sort. Aminél nagyobb elismerést egy rajongói feldolgozásért szó szerint lehetetlen elképzelni, maximum, ha még az együttesbe is bevették volna. És ha ez nem lett volna elég, az esetről a világ kábé minden metállal is foglalkozó újságja is beszámolt a Revolvertől a Consequence of Soundon át a Kerrang!-ig, a videóra meg felpattant 300 ezer megtekintés. (Az új Slipknot-lemezről, a We Are Not Your Kindról egyébként az Indexen is pont most jelent meg lelkes kritika.)

Egyébként teljesen érthető a dobos lelkesedése: tizennégy éves kislányt ilyen jól metált dobolni én még nem láttam. (Az igazsághoz hozzátartozik mondjuk, hogy tizennégy éves kislányt rosszul vagy közepesen metált dobolni se nagyon sokat láttam még.)

A Slipknot egyébként február 4-én Budapesten koncertezik, szóval ha ön esetleg egy tizennégy éves kislány, aki szeretne körülnézni a backstage-ben, még épp időben van ahhoz, hogy elkezdje megtanulni mondjuk a Solway Firth-t.