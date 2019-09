Kevin Smith képtelen leszakadni a kedvenc karaktereiről, akik eredetileg a Shop-Stop című, 1994-es, kisköltségvetésű filmjében tűntek fel mellékszereplőként, ezért hiába szerepelt Jay és Néma Bob már öt filmben, most kapnak egy hatodikat is, a Jay és Néma Bob visszavág rebootját, amelyben a lefogyott Smith és a drogelvonón is átesett Jason Mewes úgy játsszák el az eredeti karaktereket, mintha mi sem történt volna, pedig minden egyes év meglátszik rajtuk. Az előzetes humora is pont olyan debil, mint a 18 évvel ezelőtti vígjátékban - írtuk a totális kiábrándultság hangján nemrég, amikor megjelent az előzetes a filmhez. A helyzet most annyiban változott, hogy a film kapott egy plakátot is az október 15-i amerikai bemutatóra készülve.

