A hatvanhat éves színész a korral egyre lazább lesz, és nem mellesleg egyre népszerűbb; mostani akciójáról is az elragadtatás hangján számol be a teljes világsajtó, valljuk be, teljes joggal. Nem is nagyon van mit hozzáfűzni ahhoz, hogy egy New Orleans-i LMBTQ-felvonuláson előbb egy tetőteraszon táncolt Normani Motivation című slágerére, aztán be is állt a felvonulók közé egy szivárványos legyezővel.

Just Jeff Goldblum wearing two different animal prints and dancing at a pride parade pic.twitter.com/MrJGoDv3lx — jen 🍂 (@okiedoritos) September 4, 2019