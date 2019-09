Szerdán kezdődött a 2020-as tavaszi és nyári kollekciókat felvonultató New York-i divathét. A divat világában egyre inkább jellemző, hogy jobban odafigyelnek a diverzitásra, hogy a társadalomnak ne csak egy szűk rétege tudjon azonosulni azokkal a modellekkel, akiket a kifutóra küldenek. A mostani egyhetes rendezvényen is volt aki szem előtt tartotta ezt. A Lulu et Gigi gyermekruházati márka például a modelljei közé beválogatott egy kilencéves, két műlábat viselő kislányt is. Ahogyan korábban írtuk, a Daisy-May Demetre lábát születési rendellenesség miatt 18 hónapos korában amputálni kellett, emiatt művégtagokkal közlekedik.

Daisy-May Demetre nyolcévesen kezdett el modellkedni, és olyan világmárkák kérték fel, hogy dolgozzon nekik mint a Nike vagy a River Island. A kifutó sem idegen számára, hiszen a londoni gyerek-divathéten is fellépett, itt figyelt fel rá a márka tervezője, Eni Hegedus-Buiron. A kislány legközelebb a szeptember végén megrendezett párizsi divathéten is manökenkedik majd.